Украина выделит около $600 млн для гарантии бесперебойных авиаперелетов в стране

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины выделяет 16,6 млрд гривен (около $600 млн), чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве страны. Об этом сообщил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня на внеочередном заседании [правительства] приняли изменения в использовании средств резервного фонда государственного бюджета, а также выделили средства [в размере 16,6 млрд гривен] для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний. Это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину наших граждан, которые сейчас находятся за границей", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.