Биржи в Южной Корее открылись падением котировок

СЕУЛ, 14 февраля. /ТАСС/. Ключевые индексы южнокорейской фондовой биржи упали на 1,36% с открытием торгов в понедельник на фоне эскалации ситуации вокруг Украины.

Основной индекс KOSPI по состоянию на 09:15 (03:15 мск) сократился на 37,39 пункта (1,43%), до 2 710,32 пункта. Стоимость акций Samsung Electronics снизилась на 1,2%, Hyundai Motor - на 1,91%, SK hynix - на 0,76%. Курс национальной валюты упал на 0,45 воны, до 1 198,95 воны за доллар.

Как отмечает телеканал KBS, волатильность вызвана в первую очередь действиями Госдепартамента США, который ранее дал распоряжение большинству своих дипломатов в Киеве покинуть территорию Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.