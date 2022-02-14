В Приморье создадут кластеры по производству беспилотников, мебели и тканей

ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля. /ТАСС/. Кластеры по производству беспилотных летательных аппаратов, мебели и тканей, а также кластер судостроения и судоремонта создадут в Приморье, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

В крае сформированы ключевые направления промышленной политики до 2025 года. Среди приоритетов на ближайшие несколько лет можно выделить реализацию стратегии цифрового развития промышленности региона, поддержку реализации ключевых инвестиционных проектов на территории края, таких как Находкинский завод минеральных удобрений, Приморский металлургический завод, проекты резидентов территорий опережающего развития, уточнила пресс-служба.

"Мы завершили проектные работы по промышленному парку в Большом Камне для нужд судостроительного комплекса "Звезда". Уже подана заявка на получение финансирования проекта по линии Минвостокразвития России на развитие инфраструктурных проектов, осуществляется поиск потенциальных резидентов. В Арсеньеве на базе авиационной компании "Прогресс" будем создавать промышленный кластер по производству беспилотных летательных аппаратов, в Лесозаводске - кластер по производству мебели и тканей, на юге Приморья - объединять в кластер судостроительные и судоремонтные предприятия", - сообщил министр промышленности торговли региона Сергей Калитин, которого процитировала пресс-служба.

Также планируется разработать новые меры поддержки развития промышленности, включая поддержку предприятий по производству медицинских и лекарственных препаратов, а также закупку горной техники и покрытие расходов на внедрение энергосберегающих технологий. Кроме того, Минпромторг края выступает инициатором концепции, которая предполагает строительство и модернизацию железнодорожных путей сообщения, создание портовой инфраструктуры для дополнительного прямого логистического канала от Транссиба до выхода на Севморпуть. Это создаст дополнительные возможности для доставки контейнеров и сыпучих грузов к местам перевалки и отправки морским транспортом. В частности, речь идет о проекте строительства гидротехнических сооружений в поселках Ольга и Рудная Пристань, что позволит разгрузить порты юга Приморья и создать условия для развития промышленности в северных районах края.