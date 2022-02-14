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В Приморье откроют первый в России завод по производству питания для пациентов реанимации

Его мощность составит 800 млн доз в год

ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля. /ТАСС/. Первый в России завод по производству внутривенного питания для пациентов, находящихся в реанимации, откроют в Приморье к середине 2023 года. Об этом в понедельник сообщил глава региона Олег Кожемяка в Telegram-канале.

"Специальное внутривенное питание для пациентов, находящихся в реанимации, начнут производить в Приморье. Это будет первый подобный завод в России. Новое производство к середине 2023 года намерено запустить российско-индийское предприятие АО "Фармасинтез". Подробности реализации обсудили с президентом группы компаний Викрамом Пуния", - говорится в сообщении.

Кожемяко добавил, что региональные власти проект поддержат. Плановая мощность новой линии - 800 млн доз в год.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
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