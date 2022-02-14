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Эдельгериев предложил создать проектный офис по реализации климатических проектов в России

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев выступил с предложением создать проектный офис по реализации климатических проектов в России при участии бизнеса. Соответствующая инициатива была озвучена в ходе совещания первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с бизнес-сообществом по плану реализации стратегии низкоуглеродного развития РФ, сообщили журналистам в секретариате Белоусова.

"Он [Эдельгериев] выступил с инициативой создать при участии бизнеса проектный офис по реализации климатических проектов в России и подчеркнул важность формирования детализированной статистики выбросов с разбивкой по всем парниковым газам", - сообщили в секретариате первого вице-премьера.

Теги
РоссияЭдельгериев, Руслан Сайд-Хусайнович
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