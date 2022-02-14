На Урале в 2023 году запустят завод по изготовлению железнодорожных колес

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Компания "Аллегро" (создана компанией "Евраз" и группой "Рейл сервис") намерена в 2023 году запустить производство на заводе по изготовлению железнодорожных колес в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Титановая долина" в Свердловской области. Инвестиции в проект составили 16 млрд рублей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе "Евраза".

"Инвестиции в строительство завода на паритетных основаниях составили около 16 млрд рублей, будет организовано более 400 новых рабочих мест. Мощность создаваемого предприятия - 200 тыс. колес в год с возможностью увеличения до 300 тыс. Старт производства намечен на начало 2023 года", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что на данный момент завершено строительство основного производственного комплекса завода. Параллельно ведется монтаж инженерных сетей. В феврале для монтажа на готовые фундаменты поступит первая из трех линий механической обработки колес. Помимо прочего на площадку поставлено оборудование водоподготовки.

Предприятие будет работать в связке с "Евраз НТМК" (Нижнетагильский металлургический комбинат). Из Нижнего Тагила будет поставляться стальная заготовка, комбинат внесет в проект свою уникальную экспертизу. Сейчас будущие работники завода проходят обучение и стажировку на действующем производстве. Это в том числе слесари-ремонтники, технологи, электромонтеры, дефектоскописты, вальцовщики, операторы постов управления.

"Евраз" - металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане, которая входит в число крупнейших производителей стали в мире. Активы "Евраза" в Свердловской области представлены Нижнетагильским металлургическим заводом и Качканарским горно-обогатительным комбинатом. Строительство комплекса по производству железнодорожных колес в особой экономической зоне "Титановая долина" стартовало в январе 2021 года.