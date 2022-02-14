Энергоблок №6 Ленинградской АЭС подключили к сети после завершения ремонта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Специалисты подключили к сети и вывели на полную мощность энергоблок №6 Ленинградской АЭС (ЛАЭС, филиал АО "Концерн Росэнергоатом"), остановленный на плановый ремонт в конце декабря. Об этом сообщили в понедельник в управлении информации и общественных связей станции.

"12 февраля 2022 года в 08:26 мск энергоблок №6 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС подключен к единой энергосистеме России после завершения планового капитального ремонта. Специалисты вывели его на 100% мощности 13 февраля в 17:36 мск. Первая ремонтная кампания на блоке, введенном в промышленную эксплуатацию в марте 2021 года, продлилась в соответствии с графиком 46 суток. В ней приняли участие более 700 человек", - говорится в сообщении.

Специалисты за время ремонта заменили в реакторе отработавшие кассеты с топливом на свежие, проверили системы безопасности энергоблока. Успешно выполнено техобслуживание и ремонт оборудования блока.

Сейчас на ЛАЭС работают энергоблоки №3, №4 и №6, они несут нагрузку 3200 МВт. Энергоблок №5 ВВЭР-1200 остановлен на ремонт с 11 января, работы на нем продлятся до конца февраля.

Ленинградская АЭС - крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Это единственная в РФ станция, где действуют энергоблоки двух разных типов - канальные уран-графитовые и водо-водяные. Станция состоит из шести энергоблоков. За время работы ЛАЭС выработала 1 трлн 80 млрд кВтч электроэнергии, это рекордный показатель для отечественной атомной энергетики.