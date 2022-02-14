Власти Кузбасса заключили соглашения на 18 млрд рублей с будущими резидентами ОЭЗ

КЕМЕРОВО, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Кемеровской области заключили новые соглашения с потенциальными резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Кузбасс", создание которой на территории моногорода Топки было одобрено в пятницу. Научно-производственный холдинг "АмарантАгро" и холдинг "Сибирский цемент" намерены инвестировать в свои проекты около 18 млрд рублей и создать почти 700 новых рабочих мест в несырьевом секторе, сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Создание особой экономической зоны "Кузбасс" открывает перед регионом большие перспективы. Прежде всего это диверсификация экономики, новые производства в различных отраслях и, соответственно, создание для жителей высокооплачиваемых рабочих мест", - сказал по итогам подписания соглашений губернатор Сергей Цивилев, его слова приводятся в сообщении.

Научно-производственный холдинг готов создать на территории ОЭЗ "Кузбасс" два производства по переработке сельхозкультур с инвестициями почти 16 млрд рублей. Срок окупаемости проектов составит до пяти лет, в результате будет создано 600 новых рабочих мест. Холдинг "Сибирский цемент", у которого в Топках уже работает завод "Топкинский цемент", в качестве резидента ОЭЗ намерен построить завод по производству извести с инвестициями 2 млрд рублей. На реализацию данного проекта потребуется около трех лет, срок окупаемости инвестиций оценивается еще в два года, будет создано 70 рабочих мест.

В пятницу межведомственная рабочая группа по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах одобрила создание ОЭЗ "Кузбасс" на западе города Топки. Как сообщалось, регионом получены письменные подтверждения от шести якорных инвесторов о готовности реализовать свои проекты на общую сумму 10,4 млрд рублей. В частности, они планируют открыть комплекс по сжижению природного газа, а также заводы по производству минеральной ваты и медицинских изделий. В перспективе власти региона намерены расширить территорию ОЭЗ и включить в нее город Кемерово, что позволит увеличить объемы планируемых инвестиций почти в 50 раз - порядка до 500 млрд рублей.