В Новосибирске в 2021 году объем ремонта дорог вырос в 1,5 раза

НОВОСИБИРСК, 14 февраля. /ТАСС/ Объем ремонта дорог в Новосибирске вырос на 51 % - до 1,5 млн кв. м в 2021 году. При сохранении таких темпов, в ближайшие два года все дороги города могут быть приведены в норму, сообщил в понедельник мэр города Анатолий Локоть на сессии городского совета депутатов.

"В целом за 2021 год общая площадь ремонта составила в Новосибирске 1,5 млн кв. м, значительно больше предыдущего года. При сохранении таких темпов мы в ближайшие два года имеем все шансы, возможность привести в нормативную часть все дороги нашего города", - сказал он. Согласно данным презентации, предоставленной мэром, рост объема ремонта дорог составил на 51% по сравнению с предыдущим годом.

По словам Локтя в 2021 году на ремонт новосибирских дорог было направлено 3,7 млрд рублей. Средства были распределены на 43 дорожных объекта. В порядок были приведены не только городские магистрали с высоким трафиком, но и десятки дорог частного сектора. Кроме того, выполнены масштабные работы по ремонту 4 км трамвайных путей.

По словам Локтя, в отчетном году была приобретена 31 единица специализированной техники, в планах 2022 - года закупка 14 единиц спецтехники (восемь машин и шесть установок) на общую сумму 50 млн рублей.

При поддержке губернатора и правительства области масштабно обновляется автобусный парк. "В 2021 году город получил суммарно с предыдущим периодом 140 новых автобусов, ожидаем еще 50. Подготовлена заявка на приобретение новых троллейбусов. Мы продолжаем обновление трамвайного парка", - сказал мэр.