Хуснуллин: средний рост годового объема ввода жилья превышен в 26 регионах России

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Объем ввода жилья в среднем по России в 2021 году увеличился на 13%, а в 26 регионах рост оказался еще больше, сообщил в понедельник вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас 10 регионов, у которых объем [ввода жилья] ниже прошлого года. Остальные регионы все выросли, а 26 регионов сегодня превысили средний показатель. То есть мы выросли на 13% в среднем по стране, а 26 регионов выросли больше чем на 13%", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что по итогам 2021 года в целом в России был достигнут рекордный ввод жилья - 92,6 млн кв. м. По словам вице-премьера, влияние коронавируса на строительную отрасль сохраняется. "Ковид продолжает являться очень серьезным сдерживающим фактором. Это и рост цен, и нарушение поставок, и люди постоянно болеют, и сбои производственных цепочек, и инфляция - это все влияет", - пояснил Хуснуллин.

Однако это первый сложный экономический кризис, при котором стройотрасль не пострадала, подчеркнул он. "Я в стройке уже работаю более 35 лет. Пять основных экономических финансовых кризисов, которые повлияли на стройку, я пережил, говоря сленгом, на своей шкуре, и впервые строители не упали", - отметил вице-премьер.

По его словам, это стало возможным за счет мер поддержки, которые были приняты в апреле 2020 года на совещании у президента Владимира Путина, в том числе благодаря льготной ипотеке на новостройки.