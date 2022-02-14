Генштаб ВС РФ: уровень жизни в Сирии продолжает падать из-за санкций США

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Уровень жизни населения в Сирии продолжает падать из-за санкций США. Об этом в понедельник во время круглого стола в Совете Федерации заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов.

"Когда там была война активная, люди жили лучше, чем сейчас", - заявил он.

По словам Гаджимагомедова, уровень жизни населения падает даже по сравнению с 2015 годом, когда российская кампания в этой стране только началась. "Санкции, акт Цезаря так называемый, введенные США против Сирии, запугали многие компании, в том числе и российские, никто не хочет входить в Сирию", - отметил представитель Генштаба ВС РФ.

Компании отказываются входить даже в выгодные проекты из-за страха попасть под американские санкции, подчеркнул Гаджимагомедов.