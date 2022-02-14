Регоператор Петербурга купил завод по переработке мусора за 430 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Компания "Невский экологический оператор" - региональный оператор Петербурга - приобрела завод по переработке отходов на Волхонском шоссе за 430 млн рублей. На месте завода компания построит мусороперерабатывающий комплекс мощностью 600 тыс. тонн в год, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регоператора.

"В результате торгов, о которых было объявлено в конце прошлого года, АО "Невский экологический оператор" получил право на покупку лота, в который вошли многочисленные здания бывшего завода на Волхонке. Стоимость покупки составила приблизительно 430 млн рублей. На месте бывшего завода мы планируем построить современный мусороперерабатывающий комплекс, где будет осуществляться сортировка отходов и их дальнейшая переработка. Суммарные мощности составят 600 тыс. тонн отходов в год", - говорится в сообщении.

Регоператор стал единственной компанией, подавшей заявку на конкурс по покупке завода, поэтому лот был приобретен по начальной цене торгов. Приобретение движимого и недвижимого имущества также дало регоператору право на аренду участка площадью 18,3 га. Большую часть купленных цехов планируется сохранить и реконструировать в дальнейшем. В пресс-службе отметили, что специалисты приступят к ремонтным работам в ближайшее время.

Компания запустит современный мусороперерабатывающий комплекс в два этапа. На первом этапе он сможет перерабатывать 200 тыс. тонн отходов в год, после завершения второго этапа - еще 400 тыс. тонн. На комплексе будет осуществляться в том числе компостирование органических отходов, производство топлива из них и подготовка отходов, пригодных для вторичного использования.

Комплекс на Волхонке станет первым из пяти, которые регоператор построит на территории Петербурга и Ленинградской области. Сейчас в завершающей стадии находятся изыскательские работы на земельных участках, где планируется построить заводы.

Весь объем ТКО, образующийся в Петербурге (более 2 млн тонн в год), сейчас свозится на территорию Ленинградской области. В 2021 году власти Петербурга и Ленинградской области вместе с ПАО "Интер РАО" и банком ВТБ создали АО "Невский экологический оператор" для решения общей для двух регионов проблемы обращения с отходами. С 1 января этого года компания стала регоператором Петербурга. К 2023 году все мусорные полигоны без глубокой переработки в области будут закрыты. Ранее директор "Невского экологического оператора" Екатерина Горшкова сообщала, что к 2023 году объем обрабатываемых ТКО в Петербурге достигнет 30% благодаря введению новых комплексов.