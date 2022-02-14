Платформа "Шэньхай-1" на Хайнане добыла более 1 млрд кубометров газа

ХАЙКОУ, 14 февраля. /ТАСС/. Объем добычи газа глубоководной полупогружной платформы "Шэньхай-1" на расположенном в акватории уезда Линьшуй (южная провинция Хайнань) месторождении превысил 1 млрд кубометров. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Общая длина проложенных на месторождении трубопроводов достигает 60 км, а перепады температур при их эксплуатации составляют от -25 до 200 градусов Цельсия. Как отмечает издание, во время недели каникул по случаю наступления Нового года по лунному календарю, которые длились с 31 января по 6 февраля, на платформе несли вахту 57 сотрудников для обеспечения ее бесперебойной круглосуточной работы.

Опыт, полученный при эксплуатации "Шэньхай-1" будет использован при реализации проекта "Шэньхай-2" на месторождении "Линшуй-25-1".

Морская платформа "Шэньхай-1" компании CNOOC ведет добычу на глубине 1,5 км. Эксплуатация месторождения, которое считается самым глубоким из тех, что Китай обнаружил и начал разрабатывать самостоятельно, началась 25 июня 2021 года.

Ожидается, что платформа будет добывать до 3 млрд кубометров газа в год. Этого количества хватит, чтобы удовлетворить около четверти потребности газа Хайнаня и региона "Большого залива", в который входят провинция Гуандун, Гонконг и Макао.