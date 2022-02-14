МИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Белоруссия в 2021 году нарастила экспорт товаров на 36,7% к уровню предыдущего года, в значительной степени за счет стран ЕС. Об этом сказано в обзоре итогов внешней политики Белоруссии за прошлый год, опубликованном в понедельник на сайте МИД республики.

"Восстановление мировой экономики благотворно повлияло на результаты внешней торговли Республики Беларусь. По итогам 2021 года экспорт товаров составил 39,9 млрд долларов, что на 36,7% больше уровня предыдущего года".

В документе отмечается, что в 2021 году повышенным спросом на мировом рынке пользовались белорусская продукция нефтехимии, машиностроения, металлургии, деревообработки, продовольственные и сельскохозяйственные товары, продукция легкой промышленности. В рамках системной работы по диверсификации экспорта в прошлом году белорусская продукция поставлялась на рынки 174 стран и территорий, в том числе возобновился экспорт на рынки 12 стран. Прирост экспорта товаров наблюдался практически во все регионы мира. В наибольшей степени - на $4,1 млрд (или на 74,4%) - экспорт вырос в Евросоюз, при этом удалось нарастить поставки в 21 страну ЕС.

Прирост экспорта в Россию составил 24,6%, в другие страны ЕАЭС - 25,9%. В страны СНГ (без ЕАЭС) и Грузию экспорт увеличился на 67,3%, в основном за счет наращивания поставок на Украину. Экспорт в Китай - возрос на 16,1%.