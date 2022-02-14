ЦБ отозвал ряд лицензий у "Сибирского дома страхования"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Банк России приказом от 14 февраля 2022 года отозвал у страховой компании "Сибирский дом страхования" (г, Кемерово) ряд лицензий в связи с отказом компании от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности, сообщается на сайте регулятора.

"Отозвать лицензии от 11.02.2015 СЛ № 2353 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 11.02.2015 СИ № 2353 на осуществление добровольного имущественного страхования и от 11.02.2015 ОС № 2353-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Сибирский дом страхования", - говорится в сообщении ЦБ.