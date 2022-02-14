Исследование: дети в 18% афганских семей вынуждены сами зарабатывать на жизнь

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Почти каждая пятая семья в Афганистане вынуждена отправлять детей на заработки из-за падения доходов и тяжелой экономической ситуации, в которой страна оказалась после захвата власти радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом говорится в отчете международной благотворительной организации Save the Children, опубликованном в понедельник.

Опрос 1400 домохозяйств в семи провинциях Афганистана показал, что с августа прошлого года, когда контроль над страной полностью перешел к талибам, 82% жителей лишились источников дохода и 18% были вынуждены отправить своих детей на заработки. Таким образом, если в каждой из этих семей на заработки отправился хотя бы один ребенок, то в настоящее время около миллиона афганских детей вовлечены в детский труд, полагают авторы исследования.

Согласно отчету, больше всего пострадали семьи, проживающие в городах. Так, половина респондентов из Кабула заявили, что лишились всех источников дохода. Кроме того, 7,5% участников опроса сообщили, что занимаются попрошайничеством или полагаются на помощь благотворительных организаций, чтобы прокормить свои семьи.

Директор Save the Children в Афганистане Крис Ньяманди заявил, что организация принимает все возможные меры, чтобы семьи, оказавшиеся в критической ситуации, получили необходимую помощь. "Однако правда заключается в том, что у гуманитарной помощи есть свои пределы. Это экономический кризис, и он требует экономического решения. Правительства [других стран] должны найти способ разблокировать жизненно важные фонды и разморозить финансовые активы, чтобы предотвратить дальнейшее разрастание кризиса", - отметил Ньяманди.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в стране остается крайне сложной. Как следует из опубликованного в конце октября 2021 года совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программы ООН, более половины населения Афганистана (около 22,8 млн человек) с ноября по март может столкнуться с критической нехваткой продовольствия. Во многом это обусловлено тем, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% (из $9,4 млрд) госрезервов, поскольку их значительная часть заморожена США.

Движение "Талибан" давно находится под международными санкциями, которые, по мнению ООН и других гуманитарных организаций, препятствуют оказанию помощи жителям Афганистана.