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Челябинская область планирует в разы увеличить заказ трамваев у предприятия Роскосмоса

Планируется приобретение в том числе трехсекционных вагонов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Челябинская область нарастит закупки вагонов, производимых Усть-Катавским вагоностроительным заводом. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

"Мы активно меняем трамвайный парк в Челябинской области. На протяжении последних лет для Челябинска и Магнитогорска приобрели у УКВЗ 64 вагона. А сейчас планируем в разы увеличить приобретение", - приводит слова Текслера Рогозин в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор Челябинской области, планируется приобретение не только одновагонных трамваев, но и трехсекционных вагонов. "Насколько я знаю, их вы планируете использовать и на космодромах. А это ставит задачу увеличения объемов производства, строительства новых производственных мощностей. Мы мониторим ситуацию, готовы оказать необходимые меры поддержки по проектам модернизации УКВЗ", - добавил Текслер.

Роскосмос ранее сообщил об увеличении производства трамваев Усть-Катавским вагоностроительным заводом в 2021 году на 62%, изготовив 85 вагонов.

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РоссияЧелябинская область
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