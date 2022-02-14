Челябинская область планирует в разы увеличить заказ трамваев у предприятия Роскосмоса

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Челябинская область нарастит закупки вагонов, производимых Усть-Катавским вагоностроительным заводом. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

"Мы активно меняем трамвайный парк в Челябинской области. На протяжении последних лет для Челябинска и Магнитогорска приобрели у УКВЗ 64 вагона. А сейчас планируем в разы увеличить приобретение", - приводит слова Текслера Рогозин в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор Челябинской области, планируется приобретение не только одновагонных трамваев, но и трехсекционных вагонов. "Насколько я знаю, их вы планируете использовать и на космодромах. А это ставит задачу увеличения объемов производства, строительства новых производственных мощностей. Мы мониторим ситуацию, готовы оказать необходимые меры поддержки по проектам модернизации УКВЗ", - добавил Текслер.

Роскосмос ранее сообщил об увеличении производства трамваев Усть-Катавским вагоностроительным заводом в 2021 году на 62%, изготовив 85 вагонов.