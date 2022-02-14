BP будет соблюдать новые ограничения Запада на работу в РФ в случае их введения

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Нефтегазовая корпорация BP готова соблюдать новые ограничительные меры западных стран на деятельность в России в случае их введения. Об этом в понедельник сообщил исполительный директор компании Бернард Луни, слова которого приводит агентство Reuters.

В то же время бизнесмен призвал не спекулировать на теме санкций, предложив дождаться развития ситуации вокруг Украины. "Если что-то произойдет, то тогда мы будем оценивать ситуацию", - сказал он. При этом Луни уточнил, что на данный момент BP продолжает работать в России в привычном режиме.