{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

BP будет соблюдать новые ограничения Запада на работу в РФ в случае их введения

Директор компании Бернард Луни призвал не спекулировать на теме санкций, предложив дождаться развития ситуации вокруг Украины

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Нефтегазовая корпорация BP готова соблюдать новые ограничительные меры западных стран на деятельность в России в случае их введения. Об этом в понедельник сообщил исполительный директор компании Бернард Луни, слова которого приводит агентство Reuters.

В то же время бизнесмен призвал не спекулировать на теме санкций, предложив дождаться развития ситуации вокруг Украины. "Если что-то произойдет, то тогда мы будем оценивать ситуацию", - сказал он. При этом Луни уточнил, что на данный момент BP продолжает работать в России в привычном режиме.

Теги
Россия
Колебания курса рубля
Курс рубля резко вырос на фоне заявлений главы МИД РФ Лаврова
К 16:10 мск курс доллара находился на уровне 76,3 рубля, евро торговался на уровне 86,39 рубля
Курс рубля резко вырос на фоне заявлений главы МИД РФ Лаврова
Читать полностью