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Минсельхоз предложил выделить 5 млрд рублей на льготные кредиты для АПК

В ведомстве подчеркнули, что льготное кредитование по ставке до 5% годовых является одним из основных инструментов финансирования аграриев в период сезонных полевых работ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз предлагает дополнительно выделить 5 млрд рублей на льготные кредиты для АПК в 2022 году, говорится в сообщении министерства.

"В целях удовлетворения спроса сельхозтоваропроизводителей на льготные кредиты в рамках посевной кампании Минсельхозом России направлено курирующему отрасль сельского хозяйства заместителю председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко предложение о выделении министерству в 2022 году дополнительно 5 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ на реализацию данного механизма", - отмечается в сообщении.

В Минсельхозе подчеркнули, что льготное кредитование по ставке до 5% годовых является одним из основных инструментов финансирования аграриев в период сезонных полевых работ. В частности, с помощью кредитных средств сельхозтоваропроизводители приобретают семена, удобрения, горюче-смазочные материалы и другие материально-технические ресурсы, необходимые для успешного проведения посевной кампании.

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