Савельев уверен, что авиация вернется к перевозкам на сверхзвуковых самолетах

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Виталий Савельев убежден, что авиация вернется к пассажирским перевозкам на сверхзвуковых самолетах. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

"Я в этом [в возврате к сверхзвуковым самолетам] глубоко уверен", - заявил Савельев.

По словам министра, такие самолеты как Ту-144 и Concorde обогнали свое время. Транспортная инфраструктура не была к ним готова.

"Мне кажется, что оба самолета обогнали свое время. Они были немножко преждевременно придуманные. Не готовы были ни наземная инфраструктура, ни двигатели, которые в общем-то были очень затратные и на короткое плечо только могли обеспечить передвижение", - отметил Савельев.

По словам министра, стоимость авиабилетов на рейсы, выполняемые сверхзвуковыми самолетами, естественно, будет дороже, "но точно спрос найдется".

Объединенная авиастроительная корпорация с 2018 года работает над созданием нового сверхзвукового пассажирского самолета. По словам главы минпромторга РФ Дениса Мантурова, это будет пассажирский бизнес-джет в двух версиях: одна для перевозки до восьми пассажиров, вторая - до 30 пассажиров. Джет будет развивать скорость до 1,8 Маха (сверхзвуковой считается скорость от 1 до 5 Махов). Инвестиции в проект на первом этапе оцениваются в $100 млн.

Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что производство джета, возможно, будет полностью организовано в России. При этом Мантуров заявлял, что Россия и ОАЭ планируют создать совместное предприятие для создания этого самолета. Чемезов же уточнял, что ОАЭ могут участвовать как инвестор, но вопрос находится в начальной стадии проработки.