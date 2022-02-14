Социалисты Молдавии предложили компенсировать малоимущим расходы на подорожавший хлеб

КИШИНЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии предложила властям выделить компенсацию социально уязвимым слоям населения на фоне резкого увеличения цен на хлеб, продукты питания и коммунальные услуги.

"Депутаты Партии социалистов зарегистрировали в парламенте законодательную инициативу о выделении ежемесячного пособия в 100 леев (5,5 доллара) для социально уязвимых слоев населения. Проект социалистов нацелен на оказание помощи людям с доходами ниже 3 тыс. леев (166 долларов) в контексте роста цен на хлеб", - говорится в сообщении опубликованном в понедельник на сайте партии. В нем отмечено, что в Молдавии проживают 612,8 тыс. пенсионеров и получателей социальных выплат, чей ежемесячный доход не превышает 3 тыс. леев.

В последние дни у хлебных магазинов в Кишиневе утром выстраиваются длинные очереди из пожилых людей, желающих купить дешевый социальный хлеб, которого не хватает. Мэр столицы Ион Чебан обратился к предприятию, обеспечивающим город хлебопродуктами, увеличить выпечку дешевого социального хлеба и число магазинов, которые им торгуют.

В октябре прошлого года цена на поставляемый Молдавии газ выросла почти втрое, что спровоцировало подорожание электроэнергии, коммунальных услуг, продуктов питания и других товаров. В начале февраля цены на хлеб повысились в среднем на 25 процентов. Однако стоимость социального хлеба, который пользуется повышенным спросом у пенсионеров, осталась на прежнем уровне.