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Кризис на Украине

Биржевые индексы в США незначительно снизились на фоне опасений из-за Украины

Как отмечает газета The Wall Street Journal, основными факторами, влияющими на изменения индексов, стали геополитическая нестабильность и высокая инфляция США

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Основные биржевые индексы в США на открытии торгов в понедельник снижаются на фоне опасений из-за возможного конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 0,2%, индекс S&P 500 снизился также на 0,2%, индекс электронной биржи NASDAQ сократился на 0,3%. После первоначального снижения S&P 500 и NASDAQ перешли к коррекции, а Dow Jones продолжил падать. В пятницу на прошлой неделе, к моменту закрытия предыдущей сессии торгов, основные американские индексы снижались на 1,4-2,7% из-за обострения ситуации вокруг Украины.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, основными факторами, влияющими на изменения индексов, стали геополитическая нестабильность и высокая инфляция США.

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УкраинаСШАКризис на Украине
Кризис на Украине
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