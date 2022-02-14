Журналист Fox News заявил, что США готовы предложить Украине кредитные гарантии на $1 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. США намерены предложить Украине гарантии суверенного долга на сумму $1 млрд. Об этом сообщил в Twitter журналист телеканала Fox News Чад Перграм.

Как утверждает Перграм, об этом некоторым членам Палаты представителей Конгресса США сообщил в понедельник утром помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе телефонного брифинга. Журналист утверждает, что Вашингтон намерен предпринять такой шаг, чтобы помочь Украине, экономика которой уже пострадала из-за паники, вызванной возможным обострением, и успокоить Киев.

Салливан в понедельник проводит брифинги для членов Конгреса по ситуации вокруг Украины.