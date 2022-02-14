Глава ОПЕК надеется, что ситуация вокруг Украины разрешится и не затронет рынок нефти

КАИР, 14 февраля. /Корр. ТАСС Руслан Сулейманов/. Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо выразил надежду на то, что ситуация вокруг Украины будет разрешена и никак не отразится на нефтяном рынке. Своим мнением генсек поделился в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС на полях проходящей в Каире международной выставки и конференции по нефти и газу Egypt petroleum show 2022.

"Мы настроены весьма оптимистично и надеемся, что все вовлеченные в разрешение этой печальной ситуации мировые лидеры смогут восстановить мир и стабильность в интересах всех сторон", - указал он, отвечая на вопрос о влиянии кризиса вокруг Украины на нефтяной рынок.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.