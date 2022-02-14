Экспорт зерна из России с начала 2021-2022 сельхозгода снизился на 28,5%

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Экспорт зерна из России с начала 2021-2022 сельхозгода (1 июля 2021 года - 30 июня 2022 года) снизился на 28,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого сельхозгода и составил 26 млн тонн. Об этом говорится в материалах Минсельхоза.

"По оперативным данным ФТС России (без учета экспорта в страны ЕАЭС за декабрь - февраль), на 10 февраля 2022 года в текущем 2021-2022 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 26 млн тонн, что на 28,5% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона (36,4 млн тонн)", - сообщили в министерстве.

По данным Минсельхоза, объем экспорта пшеницы за сезон составил 21,6 млн тонн (на 28,5% ниже уровня аналогичного периода 2020-2021 сельхозгода), ячменя - 2,7 млн тонн (снижение на 33,4%), кукурузы - 1,3 млн тонн (снижение на 25,7%).

Минсельхоз оценивает экспорт зерна из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году на уровне 45-48 млн тонн. Прогноз поставок пшеницы на экспорт министерство пока не давало, однако, по данным Центра оценки качества зерна, экспорт этой культуры может составить 37 млн тонн.

Экспорт зерна из РФ в 2020-2021 сельхозгоду (1 июля 2020 года - 30 июня 2021 года) составил 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.