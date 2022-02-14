Эксперты объяснили падение цен на пшеницу в России

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Рублевые цены на пшеницу в России падают на фоне резкого снижения котировок в портах. Об этом говорится в сообщении компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"На прошлой неделе рублевые цены на пшеницу продолжили снижаться, следует из мониторинга "Совэкон". Цены на пшеницу III класса снизились на 150 рублей до 15,050 тыс. рублей за тонну, IV класса - на 175 рублей, до 14,975 тыс. рублей за тонну, V класса - на 125 рублей до 14,475 тыс. рублей за тонну (средняя цена без НДС)", - отмечают эксперты.

Согласно их данным, ослабление было связано с заметным снижением закупочных цен в портах и вялым внутренним спросом. Цены на пшеницу с содержанием протеина в 12,5% в глубоководных портах снизились до 15,8-16 тыс. рублей за тонну против 16,3-16,7 тыс. рублей за тонну неделю назад, сообщили в компании. Экспортные цены на российскую пшеницу снизились на $7, до $316 за тонну.

Эксперты отметили, что спрос и предложения на внутреннем рынке относительно невысоки. В недалекой перспективе предложение может увеличиться на фоне роста потребности сельхозпроизводителей в оборотных средствах. Отчасти это может быть компенсировано и ростом спроса со стороны экспортеров, считают в компании.

При этом эксперты "Совэкона" отмечают восстановление конкурентоспособности российской пшеницы на мировом рынке после активного снижения цен в последние недели.