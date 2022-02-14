Власти увеличат финансирование ремонта дорог в Рязани в пять раз в 2022 году

ТАСС, 14 февраля. Правительство Рязанской области выделит в 2022 году в пять раз больше средств на ремонт дорог в Рязани, чем годом ранее. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в правительстве региона по итогам встречи с руководителями профсоюзных объединений региона губернатора Николая Любимова.

"На 2022 год мы запланировали 1 млрд рублей субсидий городу Рязани на комплексный ремонт и порядка 800 млн рублей плюс еще на ремонт картами. Что в пять раз больше, чем в прошлом году. Предстоит масштабный ремонт, постараемся организовать правильное дорожное движение, ориентирование подрядчиков на ночную работу", - говорится в сообщении.

Как пояснил Николай Любимов, в 2021 году из регионального дорожного фонда дополнительно выделили 150 млн рублей, что позволило отремонтировать "картами", то есть без замены коммуникаций и бордюров, 113,8 тыс. кв. м дорожного покрытия.

