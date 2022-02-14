Российский рынок акций закрылся снижением ключевых индексов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник начал активно снижаться на фоне геополитических рисков. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи снизился на 1,84% - до 3 481,38 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,99%, до 1 426,09 пункта; доллар на 20:26 мск снизился на 0,82%, - до 76,53 рубля, евро - на 1,18%, до 86,5 рубля.

"Продажи спровоцированы новыми признаками эскалации напряженности ситуации на востоке Украины, появлением в зарубежных СМИ сообщений о гипотетическом сроке "вторжения" российских войск, усилением антироссийской риторики западного истеблишмента. Внешнеполитический негатив совпал с усилением общего давления на мировые рынки из-за ожиданий подъема ставок ФРС США", - сказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Котировки нефти показали положительную динамику. "Цены на нефть удерживаются на высоких уровнях на фоне сохранения напряженности между РФ и НАТО, а также отсутствием данных о прогрессе в переговорах по новой ядерной сделке между США и Ираном. Во второй половине торговой сессии российские индексы компенсировали часть потерь на фоне позитивных итогов встречи президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова по вопросу международных гарантий безопасности", - добавил эксперт.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,33% и торгуется в районе $94,75 за баррель.

Рынок акций

В лидерах роста на торгах стали бумаги "Мечел" (+6,84%), "Русал" (+4,53%), ЭН+ Групп (+3,78%) и НЛМК (+2,7). "В плюсе акции компаний металлургического сектора, которые выигрывают на фоне ралли в металлах. Неплохо выглядят префы "Мечела", а также бумаги "Русала", ЭН + Групп, "Полюс Золота" и НЛМК", - сказала старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

В начале недели цена золота показала положительную динамику и достигла максимума с ноября на фоне инфляции в США и геополитических рисков. Среди золотодобывающих компаний в понедельник к 20:26 мск рост наблюдался у акций "Полюс" (+4,24%), Polymetal (+3,91%) и Petropavlovsk (+2,44%).

"Спрос на золото как на защитный инструмент в условиях геополитической напряженности возвращает интерес к бумагам золотодобывающих компаний", - объяснил инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

В лидерах снижения - "Газпромнефть" (-4,98%) и "Акрон" (-3,14%), а также акции "ТМК" (-2,77%), "Сбербанка" (-1,53%). "Бумаги "Сбербанка" остаются в широком диапазоне 232-280 рубля, пока есть хотя бы теоретический риск осложнения в геополитике", - пояснила Бондарева.

Прогноз на 15 февраля

"Завтра в фокусе внимания останутся геополитика, сигналы мировых ЦБ, сырьевые цены. Из важной статистики вторника отметим первую оценку ВВП Японии и еврозоны за 4К21, февральский индекс экономических настроений от ZEW для европейских стран, индекс цен производителей в США за январь. В рамках сезона отчетностей среди крупных компаний квартальные результаты завтра объявят Airbnb, Alibaba, Zoetis, Fidelity, Devon, Roblox, Marriott International", - считает Александр Бахтин.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 15 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3 425 - 3 575 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 76-77,5 рубля.