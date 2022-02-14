Зеленский подписал указ о повышении с 1 марта зарплаты военным

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился повысить с 1 марта зарплаты военнослужащим. Это предусматривает подписанный в понедельник главой государства указ "О неотложных мерах по консолидации украинского общества".

"Кабинету министров Украины в однодневный срок утвердить план мероприятий, предусмотрев, в частности, обеспечение с 1 марта 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины на 30% и доведение до 20% с начала 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины", - отмечается в опубликованном указе.

Кроме того, согласно документу, правительство должно на основе единой информационной платформы обеспечить ежедневное информирование украинцев о реальной ситуации в сфере безопасности. Кабинет министров также должен ускорить создание и запуск системы территориальной обороны и мер по подготовке украинцев к национальному сопротивлению.