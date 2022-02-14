ВЭБ.РФ: план низкоуглеродного развития РФ станет ориентиром для инвесторов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Стратегия социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов может быть ориентиром для инвесторов, планирующих вложения в крупные промышленные проекты. Такое мнение выразили в ВЭБ.РФ, о чем ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"Наличие в документе показателей выбросов парниковых газов в отраслевом разрезе критично. Это инвестиционный ориентир для промышленных игроков, которые планируют капиталоемкие проекты", - заявили в ВЭБ.РФ.

Как отметили в компании, учитывая протяженность инвестциклов, такая дорожная карта позволяет снизить расходы благодаря перспективным вложениям в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Кроме того, в ВЭБ.РФ считают, что траектории сокращения выбросов СО2 по отраслям - это, по сути, оценка компаний на предмет их готовности к переходу к низкоуглеродной экономике. А это в свою очередь напрямую влияет на такой финансовый инструмент как climate transition bonds ("транзитные облигации"). Как рассказали в пресс-службе, госкорпорация совместно с Министерством экономического развития и ЦБ сейчас работает над методологией такого финансового продукта.

"Это самый авангард зеленых финансов. Такие инструменты, сопровождаемые пруденциальными и финансовыми мерами поддержки со стороны государства, позволят профинансировать переход к низкоуглеродному развитию", - подчеркнули в компании.

О стратегии низкоуглеродного развития РФ

Как ранее рассказали в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, первый зампред правительства провел совещание с бизнес-сообществом по плану реализации стратегии и поручил доработать его в течение двух недель. Кроме того, Минэкономразвития и Минфину предписано оценить бюджетное и внебюджетное финансирование, необходимое для реализации стратегии.

В ноябре прошлого года правительство утвердило стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В рамках целевого сценария предполагается, что к 2050 году парниковые выбросы будут сокращены на 60% от уровня 2019 года и на 80% от уровня 1990 года.