Reuters: страховой рынок Lloyd's не прекращает страховать самолеты, летающие на Украину

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Лондонский страховой рынок Lloyd's of London не прекращает страховать самолеты, летающие на Украину и находящиеся на ее территории, однако авиаперевозчикам придется согласовывать особые условия страхования. Об этом агентству Reuters сообщил в понедельник представитель страхового рынка.

Нил Робертс, возглавляющий направление морского и авиастрахования Lloyd's of London, пояснил, что ранее страховщики известили клиентов о своем праве прекратить страхование самолетов, летающих на Украину, известив об этом всего за 48 часов до истечения срока действия покрытия. Однако, по словам Робертса, это "является приглашением к пересмотру условий страхования". Он указал, что в некоторых случаях вполне возможно оформление страховок, покрывающих риск военного конфликта, однако условия таких контрактов могут очень часто пересматриваться - иногда каждые 24 часа или 48 часов. Стоимость таких страховок будет также достаточно высокой.

В воскресенье украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что в субботу ее рейс, следовавший из Фуншала (Португалия) в Киев, был перенаправлен в Кишинев, так как ирландская фирма, владеющая самолетом, уведомила о запрете на вхождение в воздушное пространство Украины. Голландская авиакомпания KLM приостановила с субботы полеты на Украину, а также прекратила использовать ее воздушное пространство. При этом глава Госавиаслужбы страны Александр Бильчук заявил, что украинское воздушное пространство остается открытым. В понедельник авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сообщила, что начала вывод самолетов за границу по требованию лизингодателей.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.