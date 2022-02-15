В России вступает в силу ежегодная квота на экспорт зерновых

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Ежегодная квота на экспорт зерновых из России вступает в силу с 15 февраля и будет действовать до 30 июня 2022 года. Соответствующее постановление подписал в конце декабря 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, квота на пшеницу в 2022 году составит 8 млн тонн, на рожь, ячмень и кукурузу - 3 млн тонн совокупно. Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отметил, что каждая из квот распределена среди определенных компаний, что создает дополнительные неудобства. "Мы считаем, что полностью квоты вывезены не будут, если только правительство не будет активно помогать с их перераспределением", - добавил он. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский также отметил, что весь объем квоты вряд ли будет вывезен, поскольку пошлины убивают конкурентоспособность отечественных производителей.

Что касается внутреннего спроса, то все эксперты единодушны во мнении, что оставшегося зерна хватит для обеспечения потребностей. "Без всяких квот зерна хватит. Внутренние потребности будут закрыты, вопрос - по какой цене", - подчеркнул директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов.

Правительство сделало квоту на вывоз зерновых ежегодной, но не все эксперты поддерживают это решение. Сизов считает, что ни квоты, ни пошлины не нужны, так как они приведут к тому, что в недалеком будущем произойдет сокращение производства облагаемых пошлинами квотированных культур. "На месте правительства квоты в том или ином виде я бы оставил, а вот экспортные пошлины смягчил, а со временем вообще бы избавился от них", - пояснил в свою очередь Рылько. Злочевский также негативно отозвался о новых мерах правительства, добавив, что рано или поздно от квоты откажутся, поскольку такой режим регулирования уничтожает производственную базу.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщало, что эта мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности РФ, а также на ограничение роста внутренних цен на основные зерновые культуры, который может привести к увеличению себестоимости и потребительских цен на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясо-молочной отраслей в России и в странах ЕАЭС.