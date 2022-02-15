В России стартует эксперимент по маркировке отдельных видов медизделий

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий начался в России, он пройдет с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года. Эксперимент распространяется на обеззараживатели воздуха, ортопедическую обувь, слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы и санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании.

Маркировка медицинских изделий поможет освободить рынок от фальсификата и обеспечить население легальными товарами, отмечали ранее в Минздраве РФ. За последние несколько лет, по данным министерства, в России возбуждено более 250 уголовных дел по фактам выявления фальсифицированной медицинской продукции.

Инициатором введения маркировки выступил президент России Владимир Путин, напомнил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Это решение отражено в поручении вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, а также в плане мероприятий по реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в России, ранее говорил Евтухов.

Оператор маркировки

Оператор маркировки - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - сообщил ТАСС, что готов к проведению пилотного проекта. В ЦРПТ отметили, что бизнес поддерживает проведение эксперимента и активно участвовал в его подготовке.

В частности, саратовский электромеханический завод "РЭМО" стал инициатором включения в пилотный проект обеззараживателей воздуха. По мнению генерального директора завода Аркадия Волошина, слова которого приводит ЦРПТ, маркировка защитит рынок от недобросовестного бизнеса, поставит производителей в равные условия и обеспечит потребителя качественными приборами.

О готовности принять участие в эксперименте заявила и американская компания Boston Scientific - производитель медицинского оборудования и расходных материалов для хирургии, отметили в ЦРПТ.

"Маркировка зарекомендовала себя уже во многих сферах, в том числе в фармацевтической индустрии, и позволила обеспечить большую прозрачность рынка, сократить долю контрафактной продукции, создать единые правила для бизнеса. В результате пациенты получат уверенность в качестве используемой для их лечения продукции", - заявил генеральный директор Boston Scientific Гийом Ошальтер.