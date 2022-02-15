Американская компания AMD завершила сделку по покупке компании Xilinx

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Американская компания AMD (Эй-эм-ди) в понедельник объявила о закрытии сделки по приобретению компании - производителя микросхем Xilinx ("Зайлинкс"). Сообщение об этом опубликовано в понедельник на официальном сайте AMD.

Как заявила президент и генеральный директор AMD Лиза Су, приобретение компании Xilinx позволит AMD охватить большую часть рынка стоимостью около 135 млрд долларов.

Согласно данным агентства Рейтер, стоимость сделки составила примерно 50 млрд долларов.

О сделке было объявлено в октябре 2020 года. Тогда ее стоимость оценивалась в 35 млрд долларов, передает агентство.