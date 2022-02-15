Власти Японии озабочены ростом цен на нефть на фоне кризиса вокруг Украины

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии озабочено ростом цен на нефть на фоне напряженной обстановки вокруг Украины. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

"Мы с большой озабоченностью в связи с обстановкой вокруг Украины следим за ростом цен на нефть и влиянием, которое это оказывает на японский бизнес", - сказал он. Министр финансов Сюнъити Судзуки на отдельной пресс-конференции в Токио отметил, что правительство страны намерено реагировать на ситуацию в тесном сотрудничестве с другими странами Группы семи, куда также входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция.

Цена на нефть в Японии на фоне роста напряженности вокруг Украины поднялась в понедельник до самого высокого уровня с конца октября 2014 года. Она приблизилась к отметке 63 тыс. иен (почти $546) за килолитр (около 6,289 барреля), свидетельствуют данные торгов на Токийской товарно-сырьевой бирже.

Рост цен, отмечает информационное агентство Киодо, связан с опасениями по поводу возможного сокращения экспорта нефти из России в случае, если США и другие страны Запада введут против Москвы жесткие экономические санкции. Инвесторы полагают также, что страны Евросоюза могут расширить использование нефтепродуктов, если столкнутся с уменьшением поставок природного газа из РФ из-за конфликта на Украине.

Рост цен на нефть уже привел в Японии к стремительному подорожанию бензина и дизельного топлива. Правительство страны было вынуждено в связи с этим ввести систему дотаций для оптовиков, побуждая их ограничивать рост цен.