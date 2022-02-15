Резидент томского бизнес-инкубатора создал приложение для снятия 3D-мерок с ног

ТОМСК, 15 февраля. /ТАСС/. Программный комплекс, который позволит создавать 3D-модели стоп человека, разработал томский стартап. Он будет полезен производствам обуви и ортопедических стелек по индивидуальным меркам, рассказал ТАСС резидент бизнес-инкубатора Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Лев Шилов.

"Мы разработали программный комплекс, который позволит реконструировать стопы человека в трехмерных моделях. Для их создания понадобится только смартфон с видеокамерой. Затем модель можно отправить по электронной почте. Сейчас изучаем рынок и пока видим четыре направления, по которым сможем сотрудничать с бизнесом: производство индивидуальной, ортопедической, напечатанной на 3D-принтере обуви, а также ортопедических стелек", - отметил Лев Шилов.

На производствах разработка позволит сэкономить время, которое тратится на пересылку слепков, не говоря о почтовых расходах. Кроме того, 3D-модель исключит возвраты обуви из-за того, что она не подойдет покупателю, поскольку учтет все индивидуальные особенности стопы.

"На то, чтобы пошить одну колодку и по ней затем изготавливать индивидуальную обувь, уходит 1,5-2 тыс. рублей. Наше приложение позволит сэкономить эту сумму", - отметил Лев.

На данный момент у стартапа имеется прототип приложения. В течение трех лет компания планирует найти производителя, с которым будет сотрудничать на постоянной основе.

Межвузовский студенческий бизнес-инкубатор "Дружба" ТУСУР был открыт в 2004 году и стал первым в России. Его задачи - создание с участием студентов малых предприятий - производителей наукоемкой продукции, отработка механизма генерации новой волны предпринимателей в области информационных технологий и радиоэлектроники, развитие научных школ и укрепления их связи с рынком.