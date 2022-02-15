Российский рынок акций открылся ростом

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Утренняя сессия на российском рынке акций началась с роста индекса Мосбиржи на 0,88%. Так, по данным на 07:00 мск, рублевый индикатор находился на уровне 3 512,01 пункта. К 07:11 мск индекс увеличивался уже на 1,27%, до 3 525,27 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,66%, до $95,84 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,77% и торгуется на уровне $92,78 за баррель.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 15 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3 425 - 3 575 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 76-77,5 рубля.