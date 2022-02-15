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Кабмин утвердил порядок подготовки единого федерального плана проведения лесоустройства

На первом этапе предложения по включению в план участков формируют в регионах, на втором этапе составляют единый федеральный план проведения лесоустройства, рассчитанный на 10 лет

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство России утвердило порядок подготовки и утверждения единого федерального плана проведения лесоустройства. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе кабмина.

"Планирование лесоустроительных работ в России станет прозрачнее благодаря новому порядку, утвержденному постановлением правительства в развитие принятых летом 2021 года изменений в Лесной кодекс Российской Федерации. Документ предполагает двухуровневую систему подготовки плана лесоустройства", - говорится в сообщении.

На первом этапе предложения по включению в план участков формируются в регионах. При принятии решений должна учитываться в том числе реализация на соответствующих территориях приоритетных лесных инвестиционных проектов. На втором этапе составляется единый федеральный план проведения лесоустройства, рассчитанный на 10 лет, в нем прописываются сроки проведения лесоустройства, определяется объем необходимых мероприятий и территории их проведения.

С планом все желающие смогут ознакомиться на сайте Рослесхоза, его также будут ежегодно актуализировать. Таким образом, регионы и лесопользователи получат понятную картину планов государства по освоению лесных ресурсов, а расходование бюджетных средств на лесоустройство станет более прозрачным и эффективным, пояснили в кабмине.

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