В России нотариальное удостоверение завещания подорожало в январе на 18,1%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Стоимость оформления удостоверения завещания у нотариуса в РФ выросла в среднем по стране по итогам января текущего года на 18,1% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

"В январе в группе услуг заметно увеличились цены: на нотариальное удостоверение завещания - на 18,1% и оформление доверенности - на 5,2%, устную консультацию юриста по семейным вопросам - на 2,2%", - говорится в материалах ведомства.

При этом, по данным издания РБК, рост тарифов на оформление завещаний оказался крайне неравномерным в разных регионах РФ. Так, в 23 регионах, включая Москву и Московскую область, цены не изменились, тогда как, например, в Томской области и Якутии рост составил 83,3% и 76,9% соответственно, уточняет издание. Всего рост выше 40% зафиксирован в 13 регионах РФ.