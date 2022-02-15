Минфин и ЦБ предложили унифицировать налоговый вычет для большинства инвестпродуктов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Банк России и Минфин предлагают унифицировать налоговый вычет для инвестиционных продуктов по страхованию жизни, пенсионных продуктов и индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе конференции "Финансовый рынок-2022. Новые цели в новых реалиях".

"Мы в целом на уровне между Минфином и Центробанком договорились о том, как стимулировать в налоговом плане все эти продукты. Мы думаем, что это должен быть единый налоговый вычет, одинаковый для всех этих трех продуктов", - пояснил Моисеев.

При этом данные продукты должны быть строго стандартизированными, добавил он. "Не любой пенсионный продукт и не любой продукт страхования жизни будут подходить под это [единый вычет], должны быть примерно одинаковые условия. Должен быть предельный размер, такой же, как сейчас вычет 400 тыс. рублей в год [на ИИС], и так далее и тому подобное, и в этих пределах Минфин готов давать вычет по НДФЛ. <…> То есть мы говорим о том, что будет одинаковый налоговый вычет, который должен будет унифицированно давать гражданину возможность инвестировать во все эти продукты", — добавил замминистра финансов.

Минфин направил данное предложение в правительство, также сказал Моисеев.