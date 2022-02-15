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Санация на финансовом рынке

Дума отменяет стимулирующие выплаты в страховых организациях, пока их санирует ЦБ РФ

Соответствующие поправки вносятся в Трудовой кодекс России

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, которым отменяются стимулирующие выплаты руководящим работникам страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов (НПФ), если Банк России ранее ввел процедуры санации для этих организаций.

Поправки вносятся в Трудовой кодекс РФ. Закон устанавливает, что утрачивают силу условия трудового договора, увеличивающие размер оплаты труда руководящих работников страховой организации и НПФ, если данные условия были приняты в течение шести месяцев до дня утверждения плана участия Банка России в мерах по предупреждению банкротства таких организаций.

Одновременно законом предусматривается прекращение обязательств работодателя по стимулирующим выплатам перед руководящими работниками страховой организации или НПФ и контролирующими страховую организацию или НПФ лицами, если Банк России ввел процедуры санации для таких организаций.

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