Число заместителей главы Росалкогольрегулирования увеличилось до четырех

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Начальник административного управления Росалкогольрегулирования Денис Гуляев был назначен на должность заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, теперь общее число заместителей увеличилось с трех до четырех. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Назначить Гуляева Дениса Рафисовича заместителем руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка", - говорится в документе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, Гуляев займет вакантную должность. Ранее он работал в службе Росалкогольрегулирования на позиции начальника административного управления. Сейчас должности заместителей главы Росалкогольрегулирования также занимают Елена Афанасенко, Юрий Васильченко и Алексей Кружалин.