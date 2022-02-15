{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число заместителей главы Росалкогольрегулирования увеличилось до четырех

Начальник административного управления Росалкогольрегулирования Денис Гуляев был назначен на должность заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Начальник административного управления Росалкогольрегулирования Денис Гуляев был назначен на должность заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, теперь общее число заместителей увеличилось с трех до четырех. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Назначить Гуляева Дениса Рафисовича заместителем руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка", - говорится в документе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, Гуляев займет вакантную должность. Ранее он работал в службе Росалкогольрегулирования на позиции начальника административного управления. Сейчас должности заместителей главы Росалкогольрегулирования также занимают Елена Афанасенко, Юрий Васильченко и Алексей Кружалин.

Теги
Россия
Главу розницы Сбербанка Царева повысят в должности до первого зампреда правления
Он будет курировать экосистему В2С
Читать полностью