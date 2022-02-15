Свердловские власти планируют заключить концессию на реконструкцию северной части ЕКАД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области до конца 2022 года планируют заключить концессию на реконструкцию 47 км Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Дорога свои возможности исчерпала, сообщил во вторник журналистам заместитель губернатора региона Сергей Швиндт.

"Я думаю, что к концу года мы сможем выйти на заключение концессионного соглашения. Нам надо убедиться, что по условиям конкурса будет привлечение федеральных средств. Строительство северного полукольца начиналось в 1992 году, это 47 км. По техническим параметрам [оно] исчерпало свои возможности", - сказал он.

Швиндт добавил, что концессию планируется заключить на 30 лет, от нескольких компаний уже поступили предложения. По словам замгубернатора, "проект дорогостоящий". Власти рассчитывают, что реконструкция дороги будет проходить в три этапа.

Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога проектной протяженностью 94,3 км строится с 1990-х годов. После ввода в эксплуатацию финального участка трассы и ее замыкания в 2022-2023 году ЕКАД объединит в единый транспортный каркас федеральные дороги Пермь - Екатеринбург, подъезд к Екатеринбургу от автодороги "Урал", Екатеринбург - Шадринск - Курган и Екатеринбург - Тюмень.