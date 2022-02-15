РЖД согласились отменить справки для школьников при посадке в поезд

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Представители РЖД поддержали инициативу отменить подтверждающие справки при посадке школьников на поезд, а также создать единый цифровой реестр учащихся. Об этом в ходе встречи депутатов внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме РФ сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

"Вы абсолютно правы, что нужно пойти разными путями, самый простой - это как раз цифра. Но для этого, вы тоже правильно сказали, нужно создать именно реестр. Давайте поработаем. <...> Стратегически мы "за". Вот вопрос как реализовать", - отметил гендиректор РЖД.

Глава холдинга добавил, что в РЖД готовы поддержать и обеспечить такое нововведение после тщательного обсуждения.

"В конечном итоге, я думаю, что какие-то элементы упрутся в Минфин, в вашу работу с бюджетом, и здесь мы к вам обращаемся: давайте посмотрим, посчитаем, как это трансформировать. Я лично "за", - обратился к депутатам Белозеров.

На сегодняшний день, согласно постановлению Правительства РФ № 111 от 02.03.2005 г., при посадке в поезд дальнего следования школьникам необходимо предъявить справку из своего общеобразовательного учреждения.