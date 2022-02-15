ГД одобрила в I чтении законопроект о полномочиях ТПП по свидетельствованию форс-мажоров

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий за Торгово-промышленной палатой (ТПП) РФ полномочия по определению торгово-промышленных палат, которые вправе осуществлять свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроект также закрепляет полномочия ТПП по приостановлению и прекращению полномочий территориальных торгово-промышленных палат по свидетельствованию таких обстоятельств при нарушении торгово-промышленными палатами установленного порядка свидетельствования форс-мажора.

Ранее правительственная комиссия рекомендовала торгово-промышленным палатам обеспечить проведение процедур свидетельствования форс-мажора в рамках принятия мер, направленных на поддержку экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. По результатам выборочной проверки ТПП РФ копий заключений, выданных торгово-промышленными палатами, и в ходе рассмотрения жалоб, поступивших от субъектов предпринимательской деятельности на действия (бездействие) торгово-промышленных палат, в рамках свидетельствования форс-мажора было выявлено около 30 нарушений, допущенных торгово-промышленными палатами. Эти нарушения в основном связаны с длительным рассмотрением обращений заявителей, а также с необоснованной выдачей заключений или отказом в их выдаче, говорится в пояснительной записке.

Проведенный анализ правоприменительной практики подтверждает потребность закрепления за ТПП РФ полномочия приостанавливать и прекращать деятельность территориальных торгово-промышленных палат по свидетельствованию форс-мажора в целях повышения исполнительской дисциплины.

"Представляется, что принятие Федерального закона обеспечит защиту интересов хозяйствующих субъектов по принятым ранее договорным обязательствам в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы ввиду того, что детальное регулирование ответственности за осуществление ненадлежащим образом данного функционала обеспечит снижение количества нарушений, допускаемых территориальными торгово-промышленными палатами как в силу сдерживающей функции мер ответственности, так и пресечения соответствующей деятельности для особо грубых нарушителей", - считают в кабмине.