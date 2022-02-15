"Известия": число должников перед банками достигло рекордных 8,6 млн в 2021 году

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила 8,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков в 2021 году. Это рекордный показатель за все время ведения статистики, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на данные службы.

Кроме того, в прошлом году вырос темп роста числа россиян, долги которых будут списаны принудительно по решению суда. По информации издания, за этот период количество злостных неплательщиков увеличилось на 1,6 млн против 1,2 млн годом ранее.

Судебные приставы планируют взыскать с россиян по начатым за прошлый год исполнительным делам долги на общую сумму 1,1 трлн рублей, что на 40 млрд больше, чем в 2020 году, пишет газета.

В ФССП изданию рассказали, что в 2021 году с физлиц в пользу банков взыскали 185,2 млрд рублей, в 2020 году - 142,8 млрд. По данным службы, больше всего неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском крае - 582 тыс. человек. Также лидируют Башкирия (452 тыс.), Красноярский край (390 тыс.), Свердловская (343 тыс.) и Челябинская области (323,6 тыс.).

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин считает, что к росту числа должников приводит рост долговой нагрузки населения на фоне стагнации реальных располагаемых доходов. В сочетании с закредитованностью инфляция, которая наиболее заметна в продовольственном сегменте, повышает долю расходов россиян на текущее потребление и ухудшает способность выплачивать кредиты, пояснил он газете.