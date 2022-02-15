Греф сообщил, что Швецов будет в качестве независимого директора в набсовете Сбербанка

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Первый зампред Банка России Сергей Швецов, выдвинутый ранее в качестве кандидата в наблюдательный совет Сбербанка, займет позицию независимого директора в составе набсовета и будет представлять в том числе интересы ЦБ РФ. Советник председателя Центрального банка Сергей Игнатьев, в настоящее время входящий в набсовет Сбербанка, в новый состав не войдет, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

Ранее правительство РФ выдвинуло в наблюдательный совет Сбербанка министра финансов Антона Силуанова, заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, помощника президента Максима Орешкина и первого зампреда ЦБ Сергея Швецова. Игнатьев в список кандидатов от правительства не вошел.

"Швецов известен на рынке как высочайшего уровня профессионал, он знает хорошо нас, он знает хорошо бизнес. Поэтому, в принципе, мы считаем, что мы приобрели в его лице тоже достойную замену Сергею Михайловичу Игнатьеву. <…> Наша реакция на приход Сергея Швецова исключительно положительная, потому что он профессионал с большой буквы. А кого он будет представлять? Он независимый директор, выдвинут Центральным банком, поэтому, я думаю, что в том числе и интересы Центрального банка будет представлять", - сказал Греф.

Швецов также входил в состав набсовета кредитной организации до 2020 года. С 21 марта Швецов покинет должность первого зампреда Банка России и продолжит свою карьеру вне регулятора.

Игнатьев в настоящий момент занимает должность зампреда набсовета Сбербанка. Он впервые с 2000 года не вошел в список кандидатов в набсовет банка.