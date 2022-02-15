Госдума приняла в I чтении законопроект о едином налоговом счете для физлиц

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность оплаты всех налоговых платежей физических лиц через единый налоговый счет. Документ был инициирован депутатами фракции "Единая Россия" во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Законопроектом предлагается вместо существующей в настоящее время обязанности заполнения плательщиками большого количества платежных поручений с огромным количеством реквизитов внедрить институт единого налогового счета, открываемого каждому плательщику в Федеральном казначействе, куда налогоплательщики смогут перечислять единый налоговый платеж с указанием в платежном поручении только суммы платежа и ИНН налогоплательщика. При этом налоговый орган на основе имеющихся у него документов и информации самостоятельно засчитывает единый налоговый платеж в счет исполнения плательщиком обязанностей по уплате налогов, в том числе на основании информации, представляемой в некоторых случаях плательщиком.

Принятие законопроекта исключит наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов и обеспечит экономически обоснованный расчет суммы пеней на общую сумму задолженности перед бюджетом. Взыскание общей суммы задолженности исключит применение налоговыми органами избыточных обеспечительных мер к плательщикам. Кроме того, "свободные" денежные средства, перечисленные на единый налоговый счет, превышающие общую сумму подлежащих уплате налогов, находятся в распоряжении такого налогоплательщика и могут быть возвращены ему либо зачтены в счет уплаты налогов иного лица по заявлению такого налогоплательщика.

Проект закона устанавливает единые сроки уплаты налогов, что приведет к упрощению платежного календаря налогоплательщиков.

"Реализация положений законопроекта позволит создать для налогоплательщиков более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате налогов, сократит издержки субъектов, участвующих в расчетно-кассовых операциях, время оформления расчетных документов, количество документов, формируемых налоговым органом для сальдирования расчетов по разным видам платежей (зачеты, уточнения платежей), а также позволит обеспечить понятное и простое состояние расчетов плательщика с бюджетом при минимальном количестве ошибок как со стороны плательщиков, так и налоговых органов", - говорится в пояснительной записке.

"Для упрощения порядка уплаты налогов предлагается ввести институт единого налогового счета. Таким счетом смогут воспользоваться граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Закон избавит их от необходимости заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов. Все налоговые обязательства можно будет оплатить единым платежом - достаточно будет указать только свой ИНН и сумму каждого налога", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.