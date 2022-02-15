До 70 тыс. рублей выплатят льготникам в Тульской области за расходы при догазификации

ТУЛА, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Тульской области вводят выплату в сумме до 70 тыс. рублей в качестве компенсации расходов за подведение газа от границ участка к дому и покупку оборудования при догазификации домовладений. Новую меру соцподдержки смогут получить ветераны, вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также многодетные семьи, отдельные категории инвалидов, об этом во вторник на брифинге сообщил министр ЖКХ региона Олег Дючков.

"Размер такой поддержки определен [в сумме] до 70 тыс. рублей. Ей смогут воспользоваться отдельные льготные категории граждан, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны, малоимущие и многодетные семьи, а также отдельные категории инвалидов ", - сказал Дючков.

Он отметил, что догазификация до границ земельного участка выполняется бесплатно, но обустройство газопровода в его границах, внутри дома и покупка оборудования оплачивается самими жителями. В Тульской области расходы на это составляют около 60-100 тыс. рублей. Новая мера социальной поддержки водится в регионе по поручению губернатора Алексея Дюмина. "При уточнении бюджета [региона] в апреле 2022 года граждане смогут заявляться на получение данной льготы", - добавил Дючков.

По его словам, в 2021 году догазифицировали уже более 500 домовладений по заявкам граждан. "На 2022 год у нас согласно плану-графику, утвержденному правительством области совместно с газораспределительными организациями, более 7 тыс. домовладений догазифицируют", - уточнил министр.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час.