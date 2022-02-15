Джонсон: новые санкции могут помешать РФ привлекать капитал на финансовых рынках Лондона

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Согласованные британским правительством санкции помешают российским компаниям привлекать капитал на финансовых рынках Лондона в случае якобы планируемого вторжения РФ на Украину. Об этом заявил во вторник журналистам премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Мы также предпримем шаги для того, чтобы не позволить российским компаниям привлекать капитал на лондонских финансовых рынках. Это пакет очень жестких санкций, которые вступят в силу, если Россия поведет себя опрометчиво и безрассудно и нападет на Украину", - сказал он.

Джонсон добавил, что британские ограничительные меры будут направлены против российских банков и компаний, имеющих стратегическое значение для государства. Кроме того, в Лондоне намерены принять меры для того, чтобы установить личности россиян, являющихся конечными бенефициарами зарегистрированных в королевстве компаний и владельцами элитной недвижимости в Лондоне.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.